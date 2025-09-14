كفر الشيخ.. حملة مكبرة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة ببيلا

قالت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة «العشوائية وغير المرخصة» بمعظم أحياء المدينة، خصوصا الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، في إطار التصدي لكافة أشكال التعدي على الطريق العام التي تشوه المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وأكدت رئيس مدينة بيلا، أنَ الحملة استهدفت عددًا من شوارع وميادين المدينة، وأسفرت عن إزالة العديد من الإعلانات واللافتات المخالفة، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري، منوهة أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجهت رئيس المدينة، بإزالة جميع الإعلانات واللافتات المخالفة على مستوى شوارع وأحياء وميادين المدينة، حفاظا على المظهر الحضاري وأموال الدولة.

وشددت على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق المدينة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.