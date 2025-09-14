أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء

أعلن أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن إتمام النادي الأهلي اتفاقه مع اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم فريق كرايوفا الروماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أحمد حسن، خلال تصريحاته في برنامجه على قناة DMC، أن مسؤولي الأهلي توصلوا لاتفاق نهائي مع اللاعب ووكيل أعماله، يقضي بانضمامه إلى صفوف الفريق اعتبارًا من يناير المقبل.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن قيام الأهلي بسداد الشرط الجزائي الموجود في عقد الحملاوي مع ناديه الروماني، تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي.