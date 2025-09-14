أحزنني وكلمته تليفوناته مقفولة.. نجم الأهلي السابق يكشف موقفه من قرار الخطيب

كشف مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، عن رد فعله بعد معرفة قرار محمود الخطيب بالاعتذار عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة.

وقال مصطفى عبده في تصريحات خلال تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "خبر الخطيب أحزنني، وكلمته تليفوناته مقفولة، وعندي إحساس أن الخطيب سيحضر الجمعية العمومية القادمة يوم الجمعة، وأنا واحد من الناس سأكون موجودًا للتأثير على الخطيب للتراجع عن قراره".



وأضاف: "ورسالتي لأعضاء النادي: يجب على كل الأعضاء الحضور يوم الجمعة، لأننا نضع دستور النادي الأهلي الذي سنسير عليه في السنين القادمة.. ورجائي من حضراتكم أن نكون جميعًا موجودين يوم الجمعة. وأنا شخصيًا سأكون موجودًا لإثنائه عن قراره".

وقد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات مصطفى عبده نجم الأهلي السابق التي يوجه من خلالها رساله للخطيب وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال مصطفى عبده للخطيب:" يا بيبو كلنا معاك وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها ولازم تيجي الجمعية العمومية يوم الجمعة لأنك لو مجتش ناس كتير مش هتيجي".