قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصبح يفهم المطلوب منه بشأن سوريا بعد لقاء براك

سوريا
سوريا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصادر، قال إن توم براك ونتنياهو توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا، وأن نتنياهو أصبح يفهم المطلوب منه بشأن سوريا بعد لقاء براك.


وفي وقت سابق أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف إدلب شمالي سوريا، في تصعيد أمني جديد يعكس استمرار تهديد التنظيم رغم الضربات التي تلقاها خلال السنوات الماضية.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الدورية وإصابة خامس بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب تفاصيل الهجوم، وقع الاستهداف أثناء مرور الدورية على الطريق الواصل بين معرة النعمان ومدينة إدلب، حيث تعرضت لإطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى سقوط الضحايا قبل أن يتمكن المهاجمون من الانسحاب من المكان.

وأشارت المصادر إلى أن العملية نُفذت بأسلوب مباغت، مستغلة طبيعة المنطقة وحركة السير على الطريق.

وفي بيان تبنته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم، قال «داعش» إن عناصره نفذوا الهجوم واستهدفوا الدورية قبل عودتها إلى مواقعها، في محاولة لإظهار قدرته على تنفيذ عمليات نوعية في مناطق تشهد إجراءات أمنية مشددة.

ويأتي هذا التبني في إطار سعي التنظيم إلى إعادة تسليط الضوء على نشاطه الإعلامي والعسكري.

الهجوم أثار حالة من الاستنفار الأمني في محيط المنطقة، حيث فرضت القوى الأمنية طوقًا مشددًا وبدأت عمليات تمشيط واسعة بحثًا عن المنفذين، وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الهجمات خلال الفترة المقبلة.

كما تم نقل المصاب إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، بينما جرى تشييع القتلى وسط إجراءات أمنية.

ويرى مراقبون أن العملية تعكس محاولات «داعش» استغلال الثغرات الأمنية وتنفيذ ضربات خاطفة لإرباك المشهد في شمال سوريا، خاصة في ظل التحديات الأمنية المعقدة وتداخل مناطق النفوذ.

كما تؤكد هذه التطورات أن التنظيم لا يزال يشكل خطرًا قائمًا، ما يستدعي تعزيز التنسيق الأمني ورفع مستوى الجاهزية لمنع عودته إلى الواجهة من جديد.

نتنياهو إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

نفخ الإطارات

احذر نفخ الإطارات إلى الرقم المذكور على الإطار (PSI).. إليك السبب

هواتف أوبو Find X9

قيمة استثنائية مقابل سعر .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

إم جي 5

إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد