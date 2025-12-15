الباز: تجربة الشرع في سوريا ستفشل.. والإخوان أكبر أكذوبة في تاريخنا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، إن شخصية أحمد الشرع، معتبرًا أنه "صناعة كاملة" ونموذج يتم الترويج له غربيًا، عبر تضخيم دوره في إطار الحرب، لإيصال رسالة بأن التجربة السورية ناجحة.



ونفى الباز" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، نجاح هذه التجربة، مؤكدًا أن هذا النموذج لن ينجح، وأن مصيره سيكون الفشل وربما القتل، خاصة مع تغيّر موازين الدعم الإقليمي له، حيث قد يتحول من أداة تخدم بعض الدول إلى عبء أو خطر عليها في مرحلة لاحقة.



وانتقد جماعة الإخوان، واصفًا ما يُروَّج عنها بأنه "أكبر أكذوبة في تاريخنا"، في إشارة إلى محاولات إضفاء قداسة دينية على الجماعة، مؤكدًا أن هذه الصورة المزعومة لا تعكس حقيقتها.