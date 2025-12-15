نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأمريكي في سوريا توم باراك

صرح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه التقى سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توم باراك.

وعُقد الاجتماع في مكتب نتنياهو بالقدس، وحضره أيضاً وزير الخارجية جدعون ساعر، والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي جيل رايخ، ووزير الدفاع اللواء رومان جوفمان، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل توقيع الاتفاقية الشاملة في ديمونا: "قبل بضعة أشهر، أرسلتُ رسالة إلى رئيس وزراء أستراليا، أخبرته فيها أن سياستهم تُؤجّج نار معاداة السامية في الشوارع، وأنها تُشجّع على كراهية اليهود. معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة".

وأضاف: "للأسف، يتزايد عدد القتلى دقيقةً بعد دقيقة، لقد شهدنا الشر في أدنى مستوياته، وشهدنا أيضا البطولة اليهودية في أوجها".

كما تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عن حادث إطلاق النار الجماعي خلال احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) في أستراليا، قائلاً: "لقد حذرنا الحكومة الأسترالية مراراً وتكراراً من ضرورة استئصال معاداة السامية الإجرامية والمتفشية في بلادهم".