قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ 1000 جنيه.. تعرف على غرامات مترو الأنفاق للركاب

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

أعلنت هيئة مترو الأنفاق عن لائحة الغرامات الخاصة بالمخالفات التي يرتكبها الركاب أثناء استخدام المترو على الخطوط الثلاثة في القاهرة الكبرى، بهدف الحفاظ على الانضباط وسلامة الركاب وحماية مرافق المترو.

قيمة الغرامات:

تبدأ الغرامات من 50 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه حسب نوع المخالفة وشدتها.

مخالفات التذاكر والاستخدام (50–100 جنيهًا)

تجاوز عدد المحطات المحددة بالتذكرة: 50 جنيهًا

استخدام نفس التذكرة للذهاب والعودة: 50 جنيهًا

البقاء داخل المحطة أكثر من ساعتين بعد عبور البوابة: 50 جنيهًا

تجاوز حدود الاشتراك في الكارت الذكي: 50 جنيهًا

استخدام تذكرة مخفضة دون وجه حق: 100 جنيهًا

عبور بوابات المترو بدون تذكرة: 100 جنيهًا

استخدام تذكرة خروج دون تسجيل دخول مسبق: 100 جنيهًا

 مخالفات السلوك داخل المترو (250 جنيهًا)

التدخين داخل القطارات أو المحطات: 250 جنيهًا

إلقاء المخلفات داخل القطارات أو المحطات: 250 جنيهًا

ركوب الرجال عربات السيدات في غير الأوقات المخصصة: 250 جنيهًا

عبور شريط السكة أو إجراءات خطيرة على الخط: 250 جنيهًا

مزاولة البيع داخل القطارات أو المحطات دون تصريح: 250 جنيهًا

التسول داخل القطارات أو المحطات: 250 جنيهًا.

المخالفات الخطيرة التي تعرض سلامة الركاب للخطر أو تتسبب في تعطيل التشغيل قد تصل غراماتها إلى 1000 جنيه.

والهدف من تطبيق هذه الغرامات هو تنظيم الرحلة داخل المترو وضمان الأمن والنظام

والالتزام بالقواعد يسهم في توفير تجربة تنقل أكثر سلاسة وأمانًا لجميع الركاب

مترو الأنفاق غرامات المترو غرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

موقع حادث السيارة الغارقة

لسرعة إنهاء الإجراءات.. محافظ قنا يتابع حادث انقلاب ميكروباص بقرية الجبلاو

تعبيرية

شـــهادة قاسية أمام النيابة لأم فقدت طفلتها عذريتها على يد صـانع محتوى

صحة قنا

بعد مشاجرة على الحضور.. إخلاء سبيل 4 ممرضات في مستشفى طوخ بقنا

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد