تصل لـ 1000 جنيه.. تعرف على غرامات مترو الأنفاق للركاب

أعلنت هيئة مترو الأنفاق عن لائحة الغرامات الخاصة بالمخالفات التي يرتكبها الركاب أثناء استخدام المترو على الخطوط الثلاثة في القاهرة الكبرى، بهدف الحفاظ على الانضباط وسلامة الركاب وحماية مرافق المترو.

قيمة الغرامات:

تبدأ الغرامات من 50 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه حسب نوع المخالفة وشدتها.

مخالفات التذاكر والاستخدام (50–100 جنيهًا)

تجاوز عدد المحطات المحددة بالتذكرة: 50 جنيهًا

استخدام نفس التذكرة للذهاب والعودة: 50 جنيهًا

البقاء داخل المحطة أكثر من ساعتين بعد عبور البوابة: 50 جنيهًا

تجاوز حدود الاشتراك في الكارت الذكي: 50 جنيهًا

استخدام تذكرة مخفضة دون وجه حق: 100 جنيهًا

عبور بوابات المترو بدون تذكرة: 100 جنيهًا

استخدام تذكرة خروج دون تسجيل دخول مسبق: 100 جنيهًا

مخالفات السلوك داخل المترو (250 جنيهًا)

التدخين داخل القطارات أو المحطات: 250 جنيهًا

إلقاء المخلفات داخل القطارات أو المحطات: 250 جنيهًا

ركوب الرجال عربات السيدات في غير الأوقات المخصصة: 250 جنيهًا

عبور شريط السكة أو إجراءات خطيرة على الخط: 250 جنيهًا

مزاولة البيع داخل القطارات أو المحطات دون تصريح: 250 جنيهًا

التسول داخل القطارات أو المحطات: 250 جنيهًا.

المخالفات الخطيرة التي تعرض سلامة الركاب للخطر أو تتسبب في تعطيل التشغيل قد تصل غراماتها إلى 1000 جنيه.

والهدف من تطبيق هذه الغرامات هو تنظيم الرحلة داخل المترو وضمان الأمن والنظام

والالتزام بالقواعد يسهم في توفير تجربة تنقل أكثر سلاسة وأمانًا لجميع الركاب