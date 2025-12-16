68 قرشًا سعر الكيلو.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الكهرباء بعد شائعة الزيادة

في الآونة الأخيرة، ومع اقتراب بداية العام الجديد، أصبح موضوع مستقبل أسعار الكهرباء محط اهتمام واسع لدى الكثيرين، ويتساءل الجميع عما إذا كانت الأسعار ستشهد زيادة مع حلول العام الجديد أم ستظل ثابتة دون تغيير، وذلك بعد أن قامت إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو تعبر فيه عن تساؤلها حول ما إذا كانت أسعار الكهرباء قد ارتفعت بالفعل في الفترة الماضية.

ونفى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، ولم يكن هناك أي اجتماعات أو حوارات بشأن تحرك أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد.

أسعار الكهرباء

وأجاب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل سيكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء في شهر يناير القادم 2026، خاصة أنه تم إرجاء الزيادة المرتقبة في وقت سابق لمدة ستة أشهر تنتهي في ديسمبر الجاري؟، قائلًا: "نفس الموقف ما زال ساريًا، والدكتور مدبولي أشار إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي، لأن الحكومة تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للتضخم".

وحول وجود نية لرفع أسعار السلع والخدمات الأخرى أو السلع مثل التموين أو السكر أو أي شيء يجري دراسته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "لا يوجد إطلاقًا، فبعد الزيادة الأخيرة في شهر أكتوبر في المنتجات البترولية، الدكتور مدبولي ووزير البترول قالا لن تكون هناك أي زيادة لمدة عام كامل، ولن تكون هناك أي زيادات في هذا الصدد، وعادة لو فيه أي زيادات بيتم الإعلان عنها بشفافية".

الحكومة تستهدف الاستمرار في المنحنى النزولي للتضخم



وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنه لا يوجد أي اتجاه، كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع أي أسعار الفترة القادمة.

وحول تفاصيل إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج القرض الممدد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر، قائلًا: "عادة عقب الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بعملية المراجعة يتم الإعلان عن تفاصيل صرف الشرائح عقب الاتفاق مع الصندوق، وبمجرد ما تنتهي عملية المراجعة والاتفاق بين وزارة المالية والصندوق سيتم الإعلان عن توقيت صرف شريحة القرض".







ورد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفيديو المنتشر حول تغيير عدادات الكهرباء مجرد شائعة وغير صحيح، وأننا نعمل على تحسين جودة الخدمة في قطاع الكهرباء تتفق مع حجم الاستثمار الكبير الذي ضخته الدولة في الكهرباء والذي بلغ حوالي 2 تريليون جنيه.

شحن عدادات الكهرباء

وأضاف في خلال تصريحات تلفزيونية، أنه فيما يخص الشحن فهناك 361 ألف نقطة شحن عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، ولو حدث مشكلة في نقطة ستجد نقطة بديلة مجاورة لها، وأن بين كل نقطة وأخرى تكون على بعد 5 أمتار، كما أن هناك 500 مركز خدمة عملاء منتشر على مستوى الجمهورية، وجميعهم مطور بشكل كبير.

وأوضح أن شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مسبقا بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء.



وأشار إلى أن أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي كما هي:



- الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا

- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا

- الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا

- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا

وأشار إلى أنه لا توجد شكاوي من العدادات الموجودة حاليا، وأن العدادات كما هي تعمل، وأن هناك أكثر من 45 مليون عداد، وأن منهم 20 مليون عداد مسبق الدفع، وأنه لا توجد مشكلات بخصوص تغيير العدادات، وأنه هناك متابعة لتقديم أفضل الخدمات.



رئيس الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء



كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات أسعار الكهرباء أو الوقود قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين لن تتم بشكل مفاجئ، موضحًا أن الحكومة سبق وأن أعلنت بشكل واضح عن زيادة أسعار البنزين قبل تطبيقها، مع تحديد الفترة الزمنية التي ستُطبق خلالها الزيادة قبل تنفيذ القرار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف الحالي للحكومة هو خفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 8% خلال العام المقبل، مؤكدًا عدم اتخاذ أي قرارات جديدة قد تسهم في رفع معدلات التضخم مرة أخرى.