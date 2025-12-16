قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
أخبار العالم

قوات الاحتلال تسلم الفلسطينيين إخطارات هدم جديدة في بلدة رافات بالضفة

عمليات هدم
عمليات هدم

أفادت تقارير بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم جديدة في بلدة رافات بالضفة تزامنا مع استمرار عمليات الهدم.

وفي وقت سابق ، أفادت السلطات المحلية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين شمال الضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


وبدوره  ، قال عبد الله كامل، محافظ طولكرم حيث يقع مخيم نور شمس، لوكالة فرانس برس إنه أُبلغ بالهدم المزمع من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) التابعة لوزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال فيصل سلامة، رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم، القريب من نور شمس، إن أمر الهدم سيطال 25 مبنى تضم ما يصل إلى 100 منزل عائلي.

وأضاف : "أُبلغنا من قبل التنسيق العسكري والمدني بأن الاحتلال سينفذ عملية هدم 25 مبنى يوم الخميس 18 ديسمبر".

وأفاد الجيش الإسرائيلي،  بأنه "يدرس الأمر".

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.

وفي مطلع عام 2025، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق، لا تزال مستمرة، زعم أنها تهدف إلى استئصال المقاومة الفلسطينية من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين.

أدت العملية إلى تهجير جميع السكان، ولا يزال أكثر من 30 ألف شخص عائدين إلى ديارهم.

وخلال العملية، هدمت إسرائيل مئات المنازل في شبكة الأزقة المكتظة التي تشكل المخيمات، لتسهيل وصول قواتها المتمركزة داخلها.

