رياضة

خالد طلعت: حدث تاريخي غير مسبوق.. الزمالك يتصدر الدوري والأهلي رقم 15

باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن القلعة البيضاء.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على فيسبوك:"حدث تاريخي غير مسبوق في تاريخ الدوري منذ انطلاقه سنة ١٩٤٨ .. الزمالك يتصدر الدوري .. والاهلي في المركز ١٥"

وطرح الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، سؤالًا للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول الفرق بين لاعب الفريق الحالي وأحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق السابق والأهلي حاليًا.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "ما رأيكم في خوان بيزيرا الذي جاء ليحل مكان زيزو في مركز الجناح الأيمن؟"

وتابع: "ما الفارق بينه وبين زيزو من حيث المهارة والسرعة والضغط على الخصم؟ منتظر رأي الناس اللي تفهم كورة كويس."

الزمالك يسيطر على المصري وينتزع الصدارة

انتزع فريق الزمالك صدارة الدوري بعد فوزه الثمين على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات، فيما تراجع المصري إلى وصافة الجدول برصيد 11 نقطة من نفس عدد المباريات.

نجح الزمالك في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، وتمكن عدي الدباغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم عقب تمريرة من ناصر ماهر واصطدامها بدفاع المصري، ليضعها بسهولة في الشباك.

