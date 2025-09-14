محمد صلاح يطارد أرقاما تاريخية مع ليفربول أمام بيرنلي في البريميرليج

يستعد النجم المصري محمد صلاح لمطاردة أرقام تاريخية جديدة، عندما يقود ليفربول في مواجهة بيرنلي مساء اليوم الأحد على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

صلاح يدخل اللقاء بطموح مضاعفة سجله التهديفي في البريميرليج، حيث يحتاج لهز شباك بيرنلي ليرفع رصيده إلى 188 هدفًا، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة متجاوزًا الأسطورة آندي كول.

كما أن تسجيله أو صناعته لهدف سيقوده إلى الوصول للمساهمة التهديفية رقم 273 منذ وصوله إلى ليفربول عام 2017، بفارق 100 مساهمة كاملة عن أقرب منافسيه في نفس الفترة، الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

أما على مستوى الفريق، فيدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد 3 انتصارات متتالية، في إطار سعيه للحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، يطمح بيرنلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة التوازن، بعدما جمع 3 نقاط فقط من فوز على سندرلاند مقابل خسارتين أمام توتنهام ومانشستر يونايتد وضعته في المركز الرابع عشر.