كيف أنقذ محمد صلاح ليفربول من فخ بيرنلي وقاده لانطلاقة مثالية بالدوري الإنجليزي؟

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لمواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا في الدقيقة الأخيرة، ليحقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 1 / صفر على مضيفه بيرنلي، الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

محمد صلاح ينقذ ليفربول

تقمص صلاح دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

هدف محمد صلاح

وبات هذا هو الهدف الثاني لـ(الفرعون المصري) في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سبق أن هز شباك بورنموث في المرحلة الافتتاحية للمسابقة، علما بأنه صنع هدفا أيضا خلال اللقاءات الأربعة الأولى لفريق المدرب الهولندي آرني سلوت.

وكان بيرنلي عانى من النقص العددي في اللقاء، بعدما لعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ليسلي أوجوتشوكو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، ظل ليفربول، حامل اللقب، في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 12 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال وتوتنهام هوتسبير وبورنموث.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد.

ملخص مباراة ليفربول وبيرنلي

جاءت بداية المباراة هادئة من كلا الفريقين، فيما شهدت الدقيقة الخامسة التسديدة الأولى من جانب ليفربول عن طريق كودي جاكبو، الذي سدد من على حدود المنطقة، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، قبل أن يرد بيرنلي بتسديدة مماثلة عن طريق جايدون أنتوني في الدقيقة السابعة، مرت فوق العارضة.

وكاد إبراهيما كوناتي أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، حينما تابع ركلة ركنية من الجانب الأيسر، نفذت بتمريرة عرضية من جاكبو، ليسدد ضربة رأس وهو على بعد خطوات من المرمى، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

انحصر اللعب في منتصف الملعب، وإن ظل ليفربول الأكثر امتلاكا للكرة، وأرسل جاكبو تمريرة عرضية تصدى لها مارتن دوبرافكا، حارس مرمى بيرنلي ثم وصلت عند دومينيك سوبوسلاي، الذي سددها قوية اصطدمت في أنتوني وخرجت أعلى مرمى بيرنلي وأصبحت ركنية لم تسفر عن شيء في الدقيقة 31.

وعلى عكس سير اللعب، أضاع بيرنلي فرصة افتتاح التسجيل في الدقية 35، حيث ارتقى هالمر إكدال بالقرب من نقطة الجزاء ليقابل عرضية من ركلة حرة، ليسدد ضربة رأس لكن الكرة أخطأت المرمى.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أرسل ميلوش كيركِز لاعب ليفربول تمريرة أرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع بيرنلي نجح في إبعادها، قبل أن يهدر أندرو روبرتسون فرصة أخرى للضيوف في الدقيقة 39 بعد ثوان من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، إذ تجاوز اثنين من مدافعي بيرنلي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة نحو منتصف المرمى، لكن مارتن دوبرافكا توقع الكرة جيدًا وتصدى لها بسهولة.

وقاد هوجو إيكتيكي هجمة عنترية لليفربول في الدقيقة 41، حيث مر من دفاع الفريق المضيف من الجانب الأيسر، ثم سدد الكرة بوجه القدم لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بيرنلي إلى خارج الملعب، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب ليفربول، وسدد ريان جرافينبرخ تسديدة صاروخية من على حدود المنطقة في الدقيقة 48، بعدما تابع عرضية أبعدها الدفاع بصورة خاطئة، لكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

لجا ليفربول للتسديدات بعيدة المدى في ظل التكتل الدفاعي لبيرنلي، وأطلق سوبوسلاي قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها دوبرافكا ببراعة من أعلى يمين مرماه لركنية لم تثمر عن أي جديد.

وأرسل محمد صلاح تمريرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 61، قابلها روبرتسون بضربة رأس، لم تكن متقنة، لتذهب بعيدة عن المرمى، أعقبها تسديدة من جرافينبرخ في الدقيقة 66 ارتدت من الدفاع.

وأضاع فيديريكو كييزا فرصة محققة للتسجيل لليفربول في الدقيقة 73، بعد لحظات من مشاركته في اللقاء، حيث تسلم تمريرة عرضية من الطرف الأيسر، ليسدد ضربة رأس، دون مضايقة من أحد، غير أن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

واضطر بيرينلي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ليسلي أوجوتشوكو في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما حصل ليفربول على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء، نفذها سوبوسلاي، الذي وضع الكرة فوق العارضة.

شدد ليفربول من هجماته في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الذي بلغ 5 دقائق، وسدد جيرمي فريمبونج من يمين المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، لكن حارس بيرنلي تصدى للكرة بصعوبة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، حصل ليفربول على ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد التونسي حنبعل المجبري، لاعب بيرنلي داخل منطقة جزاء فريقه.

ونفذ محمد صلاح الركلة بنجاح، مسجلا هدف الفوز لليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة ومستحقة.