صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي وغياب إيزاك

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة بيرنلي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح الخط الهجومي للريدز، في ظل غياب الوافد الجديد ألكسندر إيزاك الذي خرج من القائمة.

وشهد التشكيل مفاجأة لافتة بتوظيف المجري دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب جيريمي فريمبونج، الذي يبدأ اللقاء على مقاعد البدلاء بعد عودته مؤخرًا من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبرخ، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.