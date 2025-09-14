صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره بيرنلي، بهدف نظيف، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 84، حصول شيموانيا أوجوشوكو لاعب بيرنلي على بطاقة حمراء.

وجاء هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبرخ، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز 17 برصيد 3 نقاط.