مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكد أن المؤسسات الوطنية السودانية خط أحمر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر يجشها العظيم وقيادتها الوطنية أعطت رسالة للعالم كله، بان مصر بلد الأمن والأمان، عندما زار الفريق عبد الفتاح البرهان لمصر، وتعد زيادة خطيرة تناولت كافة الأوضاع المشتعلة في السودان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن السودان يعتبر شأن مصري في الأساس، وتعتبر قضية أمن قومي بكل أبعادها، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد أن المؤسسات الوطنية السودانية خط أحمر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي ضد المخططات لتفكيك وتفتيت السودان، مؤكدا أن مصر لا تسعى للحرب ولكن لا تفرط في حماية أمنها القومي.