قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
«الإفتاء» تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول «صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول في اختبار قوي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على بيرنلي بملعب "تيرف مور"، اليوم الأحد، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

الريدز يدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا 3 انتصارات متتالية حصدوا بها العلامة الكاملة (9 نقاط) ليتصدروا جدول الترتيب، في إطار سعيهم للحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي.

أما بيرنلي، فيبحث عن استعادة التوازن بعد بداية متذبذبة، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد على سندرلاند، مقابل خسارتين أمام توتنهام ومانشستر يونايتد.

ويدخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، المواجهة بطموح تحقيق أرقام فردية تاريخية.

ففي حال نجح في التسجيل أمام بيرنلي، سيرفع رصيده إلى 188 هدفًا في البريميرليج، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين متجاوزًا الأسطورة آندي كول.

كما أن تسجيله أو صناعته لهدف خلال اللقاء سيقوده إلى مساهمته التهديفية رقم 273 في الدوري منذ انضمامه لليفربول عام 2017، بفارق 100 مساهمة كاملة عن أقرب منافسيه في الفترة ذاتها، الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

ليفربول بيرنلي صلاح محمد صلاح الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل موقعة الليلة

الزمالك

مراد مكرم: الزمالك صانع النجوم

المصري البورسعيدي

المصري يستأنف تدريباته اليوم بالقاهرة تحضيرًا لموقعة غزل المحلة

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد