ليفربول في اختبار قوي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على بيرنلي بملعب "تيرف مور"، اليوم الأحد، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

الريدز يدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا 3 انتصارات متتالية حصدوا بها العلامة الكاملة (9 نقاط) ليتصدروا جدول الترتيب، في إطار سعيهم للحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي.

أما بيرنلي، فيبحث عن استعادة التوازن بعد بداية متذبذبة، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد على سندرلاند، مقابل خسارتين أمام توتنهام ومانشستر يونايتد.

ويدخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، المواجهة بطموح تحقيق أرقام فردية تاريخية.

ففي حال نجح في التسجيل أمام بيرنلي، سيرفع رصيده إلى 188 هدفًا في البريميرليج، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين متجاوزًا الأسطورة آندي كول.

كما أن تسجيله أو صناعته لهدف خلال اللقاء سيقوده إلى مساهمته التهديفية رقم 273 في الدوري منذ انضمامه لليفربول عام 2017، بفارق 100 مساهمة كاملة عن أقرب منافسيه في الفترة ذاتها، الكوري الجنوبي سون هيونج مين.