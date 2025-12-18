أبرز مباريات اليوم الخميس 18-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 18-12-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة الأردن والمغرب بنهائي كأس العرب 2025
مواعيد مباريات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
السعودية X الإمارات – 1 ظهراً – beIN Sports HD
الأردن X المغرب – 6 مساء - beIN Sports HD
مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي
نابولي X ميلان – 9 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
بورجوس X خيتافي – 8 مساء
أورينيسي X أتلتيك بيلباو – 8 مساء
مورسيا X ريال بيتيس – 10 مساء
مواعيد دوري المؤتمر الأوروبي
كريستال بالاس X كوبس – 10 مساء
لوزان X فيورنتينا – 10 مساء
رايو فاليكانو X دريتا – 10 مساء
سبارتا براج X أبردين – 10 مساء
ستراسبورج X برايدابليك – 10 مساء