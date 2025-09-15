بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

أعرب آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن ثقته في قدرة النجم المصري محمد صلاح، على صناعة الفارق في الدقائق الأخيرة من المباريات.

وقاد محمد صلاح ليفربول لانتصار قاتل على بيرنلي بهدف نظيف، أمس الأحد في الدوري الإنجليزي، سجله في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

هل فكر سلوت في استبدال صلاح؟

وبسؤاله حول إذا ما فكر في استبدال محمد صلاح، أجاب سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: “إذا كنت بحاجة إلى هدف ولم تكن الأمور تسير على ما يرام - مع أنني شعرت في الشوط الثاني أننا كنا أفضل فأفضل، واقتربنا أكثر فأكثر - إلا أنني فكرت في كل تبديل تقريبًا”.

وأضاف: “لكن في النهاية، تعود دائمًا إلى فكرة: “لا أريد مغادرة هذا الملعب بنتيجة التعادل معتقدًا أنني لم أشرك جميع مهاجميّ، كل اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف”، في مباراة أخرى، قد تتساءل: هل يستحق اللعب بسبعة مهاجمين المخاطرة؟ لكن ضد فريق يلعب بـ 11 لاعبًا في منطقة الجزاء، أعتقد أن هذه ليست مخاطرة كبيرة”.

وختم: “لهذا السبب قررنا القيام بذلك، أما استبدال محمد صلاح إذا كنت بحاجة إلى هدف، فمن المحتمل أن يحدث هذا الموسم أو ربما الموسم المقبل، ولكنه على الأرجح لن يحدث كثيرًا”.