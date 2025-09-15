موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

ضرب فريق بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، في الدور الأول.

سجل ثلاثية بطل إفريقيا كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى زيكو، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السعودي

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي السعودي، في لقاء لتحديد بطل كأس «أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ» يوم 23 سبتمبر الجاري، على ملعب “الإنماء” في المملكة العربية السعودية.

تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على أوكلاند

قال الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، عقب انتهاء المباراة: "كان لابد من الانتصار والتأهل إلى المرحلة المقبلة، وحققنا المطلوب بالتأكيد".

وأضاف: “فريق أوكلاند سيتي جاء مصر من أجل أن يدافع، توقعت أن يلعب مباراة مفتوحة، لكن احترمهم للغاية، وسعيد بالانتصار”.

وتابع: "تحسنا أكثر في الشوط الثاني عن طريق الضغط على الخصم، وسجلنا هدفين".

بينما اختتم: “الأهلي السعودي خصم صعب للغاية، ويمتلك لاعبين أوروبيين، لكن سنستعد من أجل تلك المباراة الصعبة، وجاهزون بالتأكيد لخوض مباراة ممتعة”.