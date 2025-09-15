قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
رياضة

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز
بيراميدز

ضرب فريق بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، أمس الأحد، في الدور الأول.

سجل ثلاثية بطل إفريقيا كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى زيكو، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السعودي

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي السعودي، في لقاء لتحديد بطل كأس «أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ» يوم 23 سبتمبر الجاري، على ملعب “الإنماء” في المملكة العربية السعودية.

تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على أوكلاند

قال الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، عقب انتهاء المباراة: "كان لابد من الانتصار والتأهل إلى المرحلة المقبلة، وحققنا المطلوب بالتأكيد".

وأضاف: “فريق أوكلاند سيتي جاء مصر من أجل أن يدافع، توقعت أن يلعب مباراة مفتوحة، لكن احترمهم للغاية، وسعيد بالانتصار”.

وتابع: "تحسنا أكثر في الشوط الثاني عن طريق الضغط على الخصم، وسجلنا هدفين".

بينما اختتم: “الأهلي السعودي خصم صعب للغاية، ويمتلك لاعبين أوروبيين، لكن سنستعد من أجل تلك المباراة الصعبة، وجاهزون بالتأكيد لخوض مباراة ممتعة”.

بيراميدز الأهلي السعودي كأس إنتركونتيننتال أوكلاند سيتي موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

