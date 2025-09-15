قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفض مقترح إيران بحظر استهداف المنشآت النووية
الري: تعاون مع البنك الدولي في معالجة المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
رياضة

بيراميدز يحصد مليون دولار بعد فوزه على أوكلاند

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إسلام صادق عن حصول نادي بيراميدز علي مكافأة بعد فوزه على أوكلاند بثلاثية نظيفة في الإنتر كوتنينتال.

وكتب إسلام صادق:"بيراميدز يحصد مليون دولار بعد فوزه على أوكلاند بثلاثية نظيفة في الإنتر كوتنينتال".

وتحدث الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز مساء  الأحد، عقب فوز فريقه على منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس إنتركونتيننتال 2025 "كأس القارات للأندية".

قال مدرب بيراميدز عقب انتهاء المباراة: "كان لابد من الانتصار والتأهل إلى المرحلة المقبلة، وحققنا المطلوب بالتأكيد".

وأضاف: “فريق أوكلاند سيتي جاء مصر من أجل أن يدافع، توقعت أن يلعب مباراة مفتوحة، لكن احترمهم للغاية، وسعيد بالانتصار”.

وتابع: "تحسنا أكثر في الشوط الثاني عن طريق الضغط على الخصم، وسجلنا هدفين".

بينما اختتم: “الأهلي السعودي خصم صعب للغاية، ويمتلك لاعبين أوروبيين، لكن سنستعد من أجل تلك المباراة الصعبة، وجاهزون بالتأكيد لخوض مباراة ممتعة”.

وانتصر فريق بيراميدز، على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات بطولة الإنتركونتيننتال 2025.

واحتضن ملعب "الدفاع الجوي أو 30 يونيو»، مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى، من مباريات كأس القارات للأندية 2025.

وافتتح المغربي وليد الكرتي أهداف بيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر، وأضاف البديل مروان حمدي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 74.

بينما اختتم البديل مصطفى زيكو أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ 85، من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار ضرب نادي بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي في إطار منافسات كأس القارات الثلاثة (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، في كأس الإنتركونتيننتال 2025.

فيما يقابل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة المنتصر من لقاء بطل الأمريكتين في كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025

من المرتقب أن ينطلق موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025 يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

اهل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية .. الإفتاء تجيب

الحكم الشرعي لمقاطع المقالب المنتشرة على السوشيال ميديا.. أمين الفتوى يوضح

استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية لدى وصوله أستانا للمشاركة في القمة الثامنة لزعماء الأديان

استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية في أستانا للمشاركة بقمة زعماء الأديان

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

