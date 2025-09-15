كشف الإعلامي إسلام صادق عن حصول نادي بيراميدز علي مكافأة بعد فوزه على أوكلاند بثلاثية نظيفة في الإنتر كوتنينتال.

وكتب إسلام صادق:"بيراميدز يحصد مليون دولار بعد فوزه على أوكلاند بثلاثية نظيفة في الإنتر كوتنينتال".

وتحدث الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز مساء الأحد، عقب فوز فريقه على منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس إنتركونتيننتال 2025 "كأس القارات للأندية".

قال مدرب بيراميدز عقب انتهاء المباراة: "كان لابد من الانتصار والتأهل إلى المرحلة المقبلة، وحققنا المطلوب بالتأكيد".

وأضاف: “فريق أوكلاند سيتي جاء مصر من أجل أن يدافع، توقعت أن يلعب مباراة مفتوحة، لكن احترمهم للغاية، وسعيد بالانتصار”.

وتابع: "تحسنا أكثر في الشوط الثاني عن طريق الضغط على الخصم، وسجلنا هدفين".

بينما اختتم: “الأهلي السعودي خصم صعب للغاية، ويمتلك لاعبين أوروبيين، لكن سنستعد من أجل تلك المباراة الصعبة، وجاهزون بالتأكيد لخوض مباراة ممتعة”.

وانتصر فريق بيراميدز، على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات بطولة الإنتركونتيننتال 2025.

واحتضن ملعب "الدفاع الجوي أو 30 يونيو»، مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى، من مباريات كأس القارات للأندية 2025.

وافتتح المغربي وليد الكرتي أهداف بيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر، وأضاف البديل مروان حمدي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 74.

بينما اختتم البديل مصطفى زيكو أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ 85، من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار ضرب نادي بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي في إطار منافسات كأس القارات الثلاثة (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، في كأس الإنتركونتيننتال 2025.

فيما يقابل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة المنتصر من لقاء بطل الأمريكتين في كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025

من المرتقب أن ينطلق موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025 يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.