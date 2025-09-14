قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
بيراميدز يسحق أوكلاند سيتى بثلاثية ويتأهل لمواجهة أهلي جدة على بطل القارات الثلاث

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على اوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال، ليضرب موعدًا مع أهلي جدة السعودي.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي السعودي، في لقاء لتحديد بطل كأس «أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ» يوم 23 سبتمبر الجاري، في المملكة العربية السعودية.

تقدم بيراميدز فى الدقيقة 14  عن طريق المغربي وليد الكرتي وفى الدقيقة 74، سجل بيراميدز الهدف الثاني بعد عرضية من محمد حمدي داخل منطقة الجزاء حولها مروان حمدي رأسية قوية داخل الشباك.

وفى الدقيقة 85، جاء هدف بيراميدز الثالث بعدما سدد مصطفى زيكو كرة أرضية بباطن القدم على يسار الحارس داخل الشباك

