بيراميدز يسحق أوكلاند سيتى بثلاثية ويتأهل لمواجهة أهلي جدة على بطل القارات الثلاث

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على اوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال، ليضرب موعدًا مع أهلي جدة السعودي.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي السعودي، في لقاء لتحديد بطل كأس «أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ» يوم 23 سبتمبر الجاري، في المملكة العربية السعودية.

تقدم بيراميدز فى الدقيقة 14 عن طريق المغربي وليد الكرتي وفى الدقيقة 74، سجل بيراميدز الهدف الثاني بعد عرضية من محمد حمدي داخل منطقة الجزاء حولها مروان حمدي رأسية قوية داخل الشباك.

وفى الدقيقة 85، جاء هدف بيراميدز الثالث بعدما سدد مصطفى زيكو كرة أرضية بباطن القدم على يسار الحارس داخل الشباك