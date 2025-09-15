سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تعادل المارد الأحمر أمام إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ : "

الأهلي عنده مشكلة واضحة في الشوط الثاني ودائما يتم تسجيل أهداف في مرمى الفريق منذ بداية الدوري هذا الموسم.. إنبي في الشوط الأول لم يشكل أي خطورة على مرمى الشناوي وفي الشوط الثاني كان يقدر يكسب".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.