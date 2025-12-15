قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
أخبار العالم

تبرعات لبطل شاطئ بوندي تتخطى 370 ألف دولار

هاجر رزق

تبرع الملياردير الأمريكي بيل أكمان بمبلغ 100 ألف دولار للرجل الذي نزع سلاح أحد المشتبه بهما في حادثة إطلاق النار بشاطئ بوندي في سيدني، بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" الاثنين اليوم.


 


بطل شاطئ بوندي

وتصدى أحمد الأحمد لأحد منفذي الهجوم المسلح على احتفال حانوكا في سيدني ونزع سلاحه، حتى عرف إعلاميا بـ"بطل شاطئ بوندي".


 

ويبلغ الأحمد من العمر نحو 43 عاما، و هو مسلم، يحمل الجنسية الأسترالية وهو من أصول سورية، ويعمل صاحب محل أو كشك لبيع الفواكه في إحدى ضواحي سيدني



 

وأظهرت مقاطع الفيديو أنه انقض على أحد المهاجمين من الخلف أثناء إطلاق النار، ونجح بعد عراك قصير في انتزاع البندقية منه، ما أجبر المسلح على التراجع والهرب وهو يعرج.


 

 تشير روايات الشرطة والشهود ومسؤولين أستراليين إلى أن تدخله ساهم في إنقاذ عدد كبير من الأرواح خلال الاحتفال المزدحم على شاطئ بوندي.


 

وأصيب الأحمد بطلقات نارية في الذراع أو اليد خلال تدخله وخضع لعملية جراحية، لكن أقاربه أكدوا أن حالته مستقرة.


 

 

وأفادت قناة روسيا اليوم، بأنه تم إنشاء حساب GoFundMe موثق لأحمد الأحمد، مضيفة أنه يتم التحكم في هذه الأموال من قبل موقع GoFundMe ولن يتم منحها إلا له شخصيا.


 

ولفتت إلى أن التبرعات لحد الآن تفوق 370 ألف دولار والهدف هو الوصول إلى 530 ألف دولار.


 

وأشاد به رئيس الوزراء الأسترالي ومسؤولون آخرون، كما أثنى عليه ترامب ووصفاه بالبطل الحقيقي، وانتشرت قصته على نطاق واسع في الإعلام ومواقع التواصل بوصفه نموذجا لشجاعة مدنية أنقذت حياة كثيرين.

