فرج عامر: لاعبو الأهلي لم يكونوا مهيئين نفسيا أو معنويا لمباراة إنبي

علق المهندس فرج عامر علي أداء لاعبي النادي الأهلي أمام إنبي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"محمد هاني باك يمين الأهلي كان بيلعب بكل استهتار وتهاون ويتعمد إبطاء الكرة، لاعبو الأهلي لم يكونوا مهيئين نفسيا أو معنويا لمباراة انبي".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي ترتيبه للمركز السابع.