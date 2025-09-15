قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
الأهلي يضع خطة جديدة لحسم ملف تجديد عقود لاعبيه

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي للتعامل مع ملف عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بما يضمن الاستقرار الفني ويحافظ على هيبة القلعة الحمراء.

وأوضح فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة TeN، أن الأهلي قرر منح الأولوية للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، حيث يبدأ التفاوض معهم مبكرًا قبل دخولهم الفترة الحرجة، بما يقطع الطريق على أي أزمات مستقبلية.

وأشار إلى أن لجنة مختصة داخل النادي تتولى تقييم كل لاعب وفقًا لعدة معايير أبرزها: عدد المشاركات الرسمية، المساهمة التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة، الظهور الدولي مع المنتخب، القيمة التسويقية والإعلانية، إلى جانب التقرير الطبي الخاص بالحالة البدنية وسجل الإصابات، بالإضافة للتقرير الفني عن مستواه وتطوره داخل الملعب.

كما لفت فاروق إلى أن الانضباط والسلوك داخل وخارج الملعب يعدان عاملًا أساسيًا في عملية التقييم، باعتبار الأهلي حريصًا على الحفاظ على صورته وقيمه.

وبعد اكتمال عملية التقييم، يقدم النادي عرضًا ماليًا يعكس القيمة الحقيقية للاعب بشكل مباشر، دون الدخول في مساومات مطولة، وفي حال رفض اللاعب للتجديد وفقًا لشروط الأهلي، يتم توجيه الشكر له مع نهاية عقده، دون الدخول في ضغوط أو استجابة لتهديدات بالانتقال إلى أندية أخرى.

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

نصير مزراوي

خيبة أمل.. نصير مزراوي يعلق على سقوط مانشستر يونايتد أمام السيتي

شوبير

شوبير يوجه رسائل نارية لجماهير الأهلي بعد التعادل مع إنبي

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

بالصور

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

