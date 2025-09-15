الأهلي يضع خطة جديدة لحسم ملف تجديد عقود لاعبيه

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي للتعامل مع ملف عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بما يضمن الاستقرار الفني ويحافظ على هيبة القلعة الحمراء.

وأوضح فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة TeN، أن الأهلي قرر منح الأولوية للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، حيث يبدأ التفاوض معهم مبكرًا قبل دخولهم الفترة الحرجة، بما يقطع الطريق على أي أزمات مستقبلية.

وأشار إلى أن لجنة مختصة داخل النادي تتولى تقييم كل لاعب وفقًا لعدة معايير أبرزها: عدد المشاركات الرسمية، المساهمة التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة، الظهور الدولي مع المنتخب، القيمة التسويقية والإعلانية، إلى جانب التقرير الطبي الخاص بالحالة البدنية وسجل الإصابات، بالإضافة للتقرير الفني عن مستواه وتطوره داخل الملعب.

كما لفت فاروق إلى أن الانضباط والسلوك داخل وخارج الملعب يعدان عاملًا أساسيًا في عملية التقييم، باعتبار الأهلي حريصًا على الحفاظ على صورته وقيمه.

وبعد اكتمال عملية التقييم، يقدم النادي عرضًا ماليًا يعكس القيمة الحقيقية للاعب بشكل مباشر، دون الدخول في مساومات مطولة، وفي حال رفض اللاعب للتجديد وفقًا لشروط الأهلي، يتم توجيه الشكر له مع نهاية عقده، دون الدخول في ضغوط أو استجابة لتهديدات بالانتقال إلى أندية أخرى.