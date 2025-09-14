قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

محمد صلاح في مواجهة عقدة بيرنلي.. هل يتخطى نحس الـ8 سنوات؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة ليفربول أمام بيرنلي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى النجم محمد صلاح إلى كسر سلسلة سلبية لازمت مشواره أمام الفريق منذ انضمامه إلى الريدز عام 2017.

بداية باهتة للموسم

صلاح، الذي سجل هدفاً واحداً فقط في أول ثلاث مباريات لليفربول هذا الموسم، يبحث عن استعادة بريقه التهديفي.

 فقد هز الشباك مرة في فوز فريقه 4-2 على بورنموث، بينما غاب عن التسجيل في مواجهات كريستال بالاس (الدرع الخيرية)، نيوكاسل يونايتد وأرسنال.

سجل ضعيف أمام بيرنلي

على مدار 10 مواجهات سابقة بقميص ليفربول ضد بيرنلي، اكتفى صلاح بهدف وحيد وصناعتين، محققاً 7 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

المثير أن هدفه الوحيد جاء في موسم 2017-2018 خلال تعادل الفريقين 1-1، بينما توقفت مساهماته التهديفية عند صناعة هدفين في موسمي 2018-2019 و2019-2020.

ومنذ ذلك الحين، فشل "الفرعون المصري" في التسجيل أو الصناعة أمام بيرنلي خلال 6 مباريات متتالية.

غياب سابق وعودة منتظرة

محمد صلاح لم يشارك في آخر مواجهة بين الفريقين في موسم 2023-2024 بسبب الإصابة، والتي انتهت بفوز ليفربول 3-1. واليوم، يدخل الفرعون المصري  اللقاء أساسياً لما يمثله من قيمة فنية وحسم هجومي في خطة مدربه الهولندي أرني سلوت.

موقف الفريقين بالدوري

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، ما يزيد من أهمية المباراة للفريقين.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بيرنلي

حراسة المرمى أليسون بيكر

خط الدفاع دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركز

خط الوسط جرافنبيرخ، ماك أليستر

خط الوسط الهجومي محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو

الهجوم هوجو إيكتيكي

وتشير تقارير صحفية إلى أن الوافد الجديد ألكسندر إيزاك سيبدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس HD 1.

ليفربول كرة القدم الدوري الإنجليزي الممتاز النجم المصري محمد صلاح الفرعون المصري محمد صلاح

