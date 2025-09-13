قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
رياضة

الجراح والعالمي .. محمد صلاح ينشر صورة تجمعه مع مجدي يعقوب

يمنى عبد الظاهر


 


 

شارك اللاعب محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي  صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، على حسابه في "تويتر"


 


 


 

وأكد صلاح أنه فخور بلقاء جراح القلوب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ونشر الصورة مع تعليق "فخور بالتعرف على عملاق القلب الكبير د. مجدي يعقوب".

وواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، حصد الجوائز الفردية بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وفق تصويت جماهيري عبر موقع "ترانسفير ماركت".


وحصد صلاح نسبة 70.3% من إجمالي الأصوات، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليج. فيما حل كول بالمر لاعب تشيلسي وألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد في المركزين الثاني والثالث بنسبة 4.9% لكل منهما.

أرقام صلاح خلال الموسم الماضي جاءت تاريخية، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي. هذا الأداء جعله يتفوق على جميع النجوم، جامعًا بين لقب الهداف وأفضل صانع أهداف في البطولة.


إشادة من داخل ليفربول
ستيفان بينكوفسكي، المدير الإقليمي للنادي في المملكة المتحدة، أشاد بما يقدمه النجم المصري قائلاً:"ليفربول كان الفريق الأقوى في البريميرليج الموسم الماضي، وصلاح قاد هذا الهجوم ببراعة. سرعته، ومراوغاته، وقدرته على صناعة الفارق جعلته لاعبًا استثنائيًا يستمتع بمشاهدته حتى جماهير الخصوم".


وأضاف:"المثير أن صلاح لا يزال يحافظ على مستواه الكبير رغم وصوله إلى سن 33 عامًا، وهو ما يؤكد أنه لا يزال في قمة عطائه".

