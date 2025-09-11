لاعب مانشستر يونايتد يكشف عن أصعب خصومه ويشيد بمحمد صلاح

كشف الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد، عن أبرز وأصعب اللاعبين الذين واجههم منذ بداية مسيرته الاحترافية، خاصة بعد انتقاله من صفوف أياكس أمستردام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكد مزراوي في تصريحات لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن مواجهة محمد صلاح نجم ليفربول، تعد من أصعب التحديات التي واجهها، إلى جانب كل من كاورو ميتوما جناح برايتون وأنتوني إيلانجا لاعب نوتنجهام فورست.

وأضاف:"أعتقد أن ميتوما كان الأصعب حتى الآن، ففي المباراة الأولى أمام برايتون نجحت في السيطرة عليه، لكن في الثانية سجل هدفين ولُمت نفسي كثيرًا."

مزراوي شارك هذا الموسم لأول مرة كبديل أمام بيرنلي، بعد غيابه بسبب إصابة طفيفة تعرض لها خلال فترة الإعداد أمام ليدز يونايتد.

ويخوض اللاعب موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد منذ انتقاله من بايرن ميونخ مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، حيث لعب في موسمه الأول 57 مباراة في جميع البطولات.

أشاد المدافع المغربي بالمدرب البرتغالي روبن أموريم، قائلًا:"إنه مدرب رائع، أحب العمل معه كثيرًا، لديه أسلوب مميز في التفكير والإدارة والحديث. ما يعجبني أنه يركز على القيم: الاحترام، الصدق، والوضوح حتى وإن كان قاسيًا أحيانًا."

تحدث مزراوي أيضًا عن رحيل المدرب السابق إريك تين هاج، الذي قاد مانشستر يونايتد قبل أموريم:“كان الأمر صعبًا لأنه كان أحد أسباب انضمامي للنادي. عملت معه لسنوات جيدة في أياكس، ورحيله بعد فترة قصيرة لم يكن أمرًا جيدًا، لأنك تشعر بأن اللاعبين يتحملون جزءًا من المسؤولية، فالمدرب يبقى إذا قدم الفريق أداءً جيدًا.”