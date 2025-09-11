يويفا يعلن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر موقعه الرسمي، عن الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، حيث وقع الاختيار على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

من المقرر أن يقام اللقاء يوم السبت 5 يونيو 2027، على ملعب أتلتيكو مدريد الذي تم افتتاحه عام 2017 ويُعد واحدًا من أبرز الملاعب الأوروبية الحديثة.

سيكون هذا هو النهائي الثاني لدوري الأبطال الذي يقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بعد نسخة 2019 التي جمعت بين ليفربول وتوتنهام، وحسمها الريدز بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي.

بهذا القرار، تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد النهائي السادس في تاريخها، حيث سبق لملعب سانتياجو برنابيو أن احتضن المباراة النهائية في أعوام 1957، 1969، 1980، و2010، ليواصل تاريخها العريق مع كبرى البطولات الأوروبية.

مدريد تستعد مجددًا لتكون مسرحًا لأحد أهم الأحداث الكروية في العالم، في أمسية ينتظرها عشاق كرة القدم.