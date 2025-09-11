قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تياجو ألكانتارا يعود إلى برشلونة ضمن الجهاز الفني لهانزي فليك

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، انضمام نجمه السابق تياجو ألكانتارا إلى الطاقم التدريبي للفريق الأول بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبرة أحد أبناء النادي لتعزيز العمل الفني والتكتيكي داخل المجموعة.

النادي الكتالوني أوضح في بيانه الرسمي أن مهام تياجو ستشمل المساهمة في التحليل التكتيكي والتحضير للجلسات التدريبية، إضافة إلى نقل خبراته داخل أرض الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي السابق بدأ بالفعل مهامه، حيث تواجد إلى جانب فليك خلال الحصة التدريبية التي أقيمت اليوم.

هذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات استمرت عدة أيام قبل أن يتم الاتفاق النهائي وتوقيع عقد انضمامه للجهاز الفني.

خبرة سابقة مع فليك

تياجو لم يكن غريبًا على الجهاز الفني الجديد، إذ سبق أن لعب دورًا مماثلًا خلال فترة الإعداد للموسم الماضي في صيف 2024، عندما ساعد فليك على التأقلم مع بيئة النادي الكتالوني، وكان حلقة وصل بين اللاعبين والمدرب بفضل إجادته للغات وخبرته الطويلة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

لكن مسيرته التدريبية القصيرة توقفت حينها لأسباب شخصية، بعدما أعلن اعتزاله اللعب مع ليفربول الإنجليزي، حيث فضّل قضاء فترة في إنجلترا لإنهاء بعض الالتزامات، إلى جانب انشغاله بمشروعات جديدة، أبرزها دخوله في شراكة مع زميله السابق جوردي ألبا للاستحواذ على نادي L’Hospitalet الإسباني.

اكتمال صفوف برشلونة

بالتزامن مع الإعلان عن انضمام تياجو، اكتملت صفوف برشلونة في تدريبات الخميس بعودة لاعبيه الدوليين بعد فترة التوقف الدولي، حيث شارك كل من ماركوس راشفورد، جول كوندي، رافينيا، أندرياس كريستنسن، رونالد أراوخو وروني باردججي.

ويستعد الفريق الكتالوني لقمة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أمام فالنسيا يوم الأحد المقبل على ملعب "مونتجويك"، ساعيًا لتعويض التعادل المخيب أمام رايو فاييكانو في الجولة الماضية، حيث سيستفيد فليك من حصتين إضافيتين يومي الجمعة والسبت لوضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة.

