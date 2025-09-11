السويسري أورس فيشر ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي

دخل المدرب السويسري أورس فيشر ضمن دائرة الترشيحات لقيادة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز وتراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز، حيث حصد الأهلي 4 نقاط فقط من 5 مباريات منذ انطلاق الموسم الجديد.

خطوة مؤقتة في الأهلي

إدارة الأهلي أسندت المهمة بشكل مؤقت للمدرب عماد النحاس لحين التعاقد مع مدير فني جديد، لتطرح التقارير الصحفية اسم فيشر كأحد أبرز المرشحين لقيادة "الشياطين الحمر" خلال المرحلة القادمة.

من هو أورس فيشر؟

الاسم: أورس فيشر

تاريخ الميلاد: 20 فبراير 1966 (59 عامًا) – زيورخ، سويسرا

المسيرة كلاعب: بدأ مع ناشئي زيورخ، ثم انتقل إلى سانت جالين عام 1987، قبل أن يعود مجددًا إلى زيورخ في 1995، حيث توج معه بلقب كأس إنتر توتو وكأس سويسرا.

بدأ فيشر مشواره التدريبي في سويسرا، وكانت أبرز محطاته مع نادي يونيون برلين الألماني، الذي قاده حتى 2023 قبل رحيله عن الفريق.

يونيون برلين: 2018 – 2023

بازل: 2015 – 2017

ثون: 2013 – 2015

زيورخ: 2010 – 2012

زيورخ تحت 21 عامًا: 2008 – 2010

أبرز إنجازاته كمدرب

الدوري السويسري: مرتين (مع بازل 2016 – 2017)

كأس سويسرا: مرة واحدة (مع بازل 2017)

جائزة أفضل مدرب في الدوري الألماني (موسم 2022 – 2023 مع يونيون برلين)

وبهذا يصبح أورس فيشر مرشحًا قويًا على طاولة الأهلي، في انتظار قرار الإدارة النهائي بشأن المدرب الذي سيقود الفريق لاستعادة بريقه محليًا وقاريًا.