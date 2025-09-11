قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح على بُعد خطوات من كسر رقم دي بروين في البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يواصل محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقترب من كسر الرقم القياسي للبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي السابق ونابولي الحالي، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

صلاح يهدد عرش دي بروين

يحتل صلاح المركز الثاني في قائمة صناع الأهداف منذ موسم 2017-2018 برصيد 87 تمريرة حاسمة.

بينما يتصدر دي بروين القائمة بـ 91 تمريرة قبل رحيله عن السيتي إلى نابولي في الصيف الماضي.

ومع استمرار صلاح في البريميرليج، تبدو الفرصة سانحة لتجاوز النجم البلجيكي والانفراد بالصدارة.

 أكثر اللاعبين صناعة للأهداف منذ 2017-2018

  • كيفين دي بروين – 91 تمريرة
  • محمد صلاح – 87 تمريرة
  • ترينت ألكسندر أرنولد – 64 تمريرة
  • سون هيونج مين – 64 تمريرة
  • آندي روبرتسون – 56 تمريرة
  • برونو فيرنانديز – 51 تمريرة

 تفوق صلاح في أرقام أخرى
وفقًا لشبكة "هوسكورد"، يتصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين لمسًا للكرة داخل منطقة جزاء الخصوم منذ بداية موسم 2024-2025، بواقع 413 لمسة، متفوقًا بفارق 183 لمسة عن أقرب منافسيه.

كما يحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي منذ موسم 2021-2022، بعدما سجل 90 هدفًا، يليه إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ 88 هدفًا، ثم أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا بـ 61 هدفًا.

 وبذلك يثبت محمد صلاح أنه ليس فقط ماكينة أهداف، بل أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في صناعة اللعب وتهديد مرمى المنافسين داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

وزيرة التنمية المحلية

توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة والخصوص

إعانات البطالة.. أرشيفية

نمو التضخم الأمريكي إلى 2.9%.. وطلبات إعانات البطالة تقفز لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

بالصور

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد