محمد صلاح على بُعد خطوات من كسر رقم دي بروين في البريميرليج

يواصل محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقترب من كسر الرقم القياسي للبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي السابق ونابولي الحالي، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

صلاح يهدد عرش دي بروين

يحتل صلاح المركز الثاني في قائمة صناع الأهداف منذ موسم 2017-2018 برصيد 87 تمريرة حاسمة.

بينما يتصدر دي بروين القائمة بـ 91 تمريرة قبل رحيله عن السيتي إلى نابولي في الصيف الماضي.

ومع استمرار صلاح في البريميرليج، تبدو الفرصة سانحة لتجاوز النجم البلجيكي والانفراد بالصدارة.

أكثر اللاعبين صناعة للأهداف منذ 2017-2018

كيفين دي بروين – 91 تمريرة

محمد صلاح – 87 تمريرة

ترينت ألكسندر أرنولد – 64 تمريرة

سون هيونج مين – 64 تمريرة

آندي روبرتسون – 56 تمريرة

برونو فيرنانديز – 51 تمريرة

تفوق صلاح في أرقام أخرى

وفقًا لشبكة "هوسكورد"، يتصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين لمسًا للكرة داخل منطقة جزاء الخصوم منذ بداية موسم 2024-2025، بواقع 413 لمسة، متفوقًا بفارق 183 لمسة عن أقرب منافسيه.

كما يحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي منذ موسم 2021-2022، بعدما سجل 90 هدفًا، يليه إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ 88 هدفًا، ثم أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا بـ 61 هدفًا.

وبذلك يثبت محمد صلاح أنه ليس فقط ماكينة أهداف، بل أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في صناعة اللعب وتهديد مرمى المنافسين داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.