الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن عدم أحقية مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اتخاذ قرار بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت”: "عايز أقول معلومة مهمة جدًا جدًا جدًا.. عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك فيه بند إن هو الوحيد اللي له الحق في إقالة المدير الفني أو استمراره".

وأضاف: “جون إدوارد هو المتحكم في مشروع الفريق وليس مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، والقرار الأول والأخير في كل ملفات كرة القدم هو ما يتخذه جون إدوارد وليس لبيب ومجلسه”.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.