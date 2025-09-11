الزمالك يجهز القسط الأول من صفقة خوان بيزيرا لنادي أوليكساندريا الأوكراني

يجهز مسؤولو نادي الزمالك قيمة القسط الأول لنادي أوليكساندريا الأوكراني من قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية لسداده في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مصدر بالزمالك أن النادي يضع في أولوياته سداد مستحقات النادي الأوكراني، بجانب صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن نادي أوليكساندريا الأوكراني لم يتقدم بأي شكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على إستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.