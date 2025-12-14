حرب وأوبئة ومجاعة..أزمة ثلاثية طاحنة تضرب الشعب السوداني

تواجه السودان أزمة ثلاثية مركبة تشمل الأمن والصحة والغذاء، في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي جعلت المدنيين ضحايا لهذا التصعيد العسكري العنيف.

تفشي الأمراض بالسودان

واوضحت فضائية العربية في تقرير أن هناك تفشي واضح للعديد من الأمراض والأوبئة مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك، ما يزيد من معاناة الشعب السوداني في وقت تفتك فيه المجاعة بالنازحين الذين يعانون من نقص في الغذاء والرعاية الصحية.

أزمة غذائية حادة

كما يواجه السودان أزمة غذائية حادة، أعلن برنامج الأغذية العالمي عزمه تقليص الحصص الغذائية للمحتاجين بسبب نقص التمويل، مما يضاعف من معاناة المدنيين.

استهداف مبنى تابع للأمم المتحدة

وأفاد مصدر طبي بمقتل ستة مدنيين على الأقل في قصف استهدف مبنى تابعا للأمم المتحدة في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة، في جنوب السودان، بحسب وكالة فرانس برس.