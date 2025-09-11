غزل المحلة: الزمالك لم يطلب رسميا ضم يحيى زكريا

كشف الإعلامي والمحلل الرياضي أحمد عبد الباسط، تصريحات نادي غزل المحلة بشأن عروض اللاعب يحيى زكريا.

وقال وليد خليل رئيس إدارة شركة الكرة بغزل المحلة: “الأهلي طلب من قبل ضم يحيى زكريا، ولكن رفضنا لأن لا يوجد لدينا بديل له، ولكن حاليًا كل لاعب في الفريق له بديل واثنين، الزمالك لم يطلب ضمه بشكل رسمي ولكن كله كلام وكلاء”.

من جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية للجهاز الفني المؤقت، بقيادة عماد النحاس، الذي تسلَّم المهمة بعد رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق، عقب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

ويستعيد فريق الأهلي جهود ثلاثة لاعبين مهمين في مباراة إنبي، وهم: إمام عاشور، ياسين مرعي، ومروان عطية، حيث أكدت التقارير الطبية جاهزيتهم للمشاركة.