المصري يختتم استعداداته للزمالك.. وظهور أول محتمل لـ كينجسلي إيدوو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم، استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر لها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وينضم الخماسي الدولي أحمد عيد، خالد صبحي، عمر الساعي، عصام ثروت، وميدو جابر، إلى معسكر الفريق البورسعيدي في الإسكندرية، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخبي مصر الأول والأولمبي.

ومن المنتظر أن يسجل المهاجم النيجيري الجديد كينجسلي إيدوو ظهوره الأول مع الفريق أمام الزمالك، بعد انضمامه مؤخراً في صفقة انتقال حر.

وفي نفس السياق وجه نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري، رسالة قوية للاعبيه، شدد خلالها على أهمية القتال منذ الدقيقة الأولى أمام الزمالك، من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب والوصول للنقطة 14.

وأكد الكوكي أن المباراة لن تكون سهلة، خصوصًا أن الزمالك يدخل اللقاء بهدف تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام وادي دجلة، مما يجعل المواجهة قوية وتحتاج إلى تركيز وجهد مضاعف.