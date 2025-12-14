قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دار الكتب تناقش الموسيقى في سينما نجيب محفوظ

جمال عاشور

تُقيم دار الكتب والوثائق القومية – قاعة الموسيقى ندوة ثقافية بعنوان: «الموسيقى في سينما نجيب محفوظ»، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على إبراز رموز الإبداع المصري، وبمناسبة الاحتفاء بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية معرض الكتاب 2026.

تقام الندوة برعاية الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

ويشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالي السينما والموسيقى: الدكتور مختار يونس، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وأستاذ السيناريو بالمعهد العالي لفنون الطفل، الدكتورة نيفين عبد النبي، أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، الدكتور إيهاب صبري، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، وتُدير الندوة  رشا أحمد، مدير قاعة الموسيقى بدار الكتب والوثائق القومية.

وتُعقد الندوة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025، بقاعة علي مبارك، بدار الكتب والوثائق القومية، حيث تناقش العلاقة بين الموسيقى والدراما السينمائية في أفلام نجيب محفوظ، ودورها في التعبير عن رؤاه الأدبية والإنسانية.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية التي تنظمها دار الكتب والوثائق القومية بالتزامن مع الاحتفاء بنجيب محفوظ، تأكيدًا على مكانته الأدبية والفنية، ودوره البارز في تشكيل الوجدان الثقافي المصري والعربي.

