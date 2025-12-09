افتتاح منفذ جديد لهيئة الكتاب بقصر ثقافة الأنفوشي

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب منفذًا جديدًا لبيع إصداراتها بقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي استجابة مباشرة لمطالبات واسعة من أهالي الإسكندرية والمثقفين لضرورة وجود منافذ رسمية للهيئة داخل المحافظة.

ويأتي افتتاح المنفذ الجديد ضمن خطة شاملة وضعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب لتوسيع انتشارها في الإسكندرية، باعتبارها إحدى أهم المحافظات ذات الثقل الثقافي والتاريخي في مصر، ومدينة تتمتع بحراك فكري فريد، جعل الحاجة إلى منافذ بيع ثابتة للهيئة مطلبًا ملحًا طوال السنوات الماضية، وجاء اختيار قصر ثقافة الأنفوشي ليكون أول موقع ضمن هذه الخطة جاء لكونه أحد أهم المراكز الثقافية النشطة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يشهد القصر على مدار العام فعاليات فنية وأدبية وتنويرية تستقطب جمهورًا واسعًا من المهتمين بالكتاب والفنون.

ويأتي افتتاح هذا المنفذ في إطار التعاون المشترك بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف تعزيز حضور الكتاب في المحافظات، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث إصدارات الهيئة، خاصة في المدن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور على الأنشطة الثقافية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن سعادته بافتتاح المنفذ الجديد، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى تحقيق انتشار حقيقي للكتاب في كل المحافظات، وليس في القاهرة فقط.



وقال: «إن وصول الكتاب إلى المواطن المصري هو مهمة ثقافية لا تقل أهمية عن إنتاجه، ونحن نعمل وفق رؤية واضحة لمدّ جسور جديدة بين الهيئة والجمهور، وافتتاح منفذ الأنفوشي خطوة ضمن مشروع أكبر يستهدف تغطية الإسكندرية بعدد وافر من المنافذ التي تتيح الكتاب بأسعار مناسبة وجودة عالية».

وأضاف أبو الليل أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح منافذ أخرى في عدد من المواقع المخطط لها داخل الإسكندرية، وأنه سيتم الإعلان عنها تباعًا بعد الانتهاء من تجهيزها وتحديد جداول تشغيلها.

ويؤكد افتتاح منفذ الأنفوشي على استمرار جهود وزارة الثقافة وهيئاتها في تعزيز دورها التنويري، وتقديم الكتاب المصري لكل فئات المجتمع، دعمًا لحركة القراءة والمعرفة في مختلف المحافظات.