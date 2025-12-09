قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح منفذ جديد لهيئة الكتاب بقصر ثقافة الأنفوشي

منفذ بيع الهيئة العامة للكتاب
منفذ بيع الهيئة العامة للكتاب

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب منفذًا جديدًا لبيع إصداراتها بقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي استجابة مباشرة لمطالبات واسعة من أهالي الإسكندرية والمثقفين لضرورة وجود منافذ رسمية للهيئة داخل المحافظة.

ويأتي افتتاح المنفذ الجديد ضمن خطة شاملة وضعتها الهيئة المصرية العامة للكتاب لتوسيع انتشارها في الإسكندرية، باعتبارها إحدى أهم المحافظات ذات الثقل الثقافي والتاريخي في مصر، ومدينة تتمتع بحراك فكري فريد، جعل الحاجة إلى منافذ بيع ثابتة للهيئة مطلبًا ملحًا طوال السنوات الماضية، وجاء اختيار قصر ثقافة الأنفوشي ليكون أول موقع ضمن هذه الخطة جاء لكونه أحد أهم المراكز الثقافية النشطة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يشهد القصر على مدار العام فعاليات فنية وأدبية وتنويرية تستقطب جمهورًا واسعًا من المهتمين بالكتاب والفنون.

ويأتي افتتاح هذا المنفذ في إطار التعاون المشترك بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف تعزيز حضور الكتاب في المحافظات، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث إصدارات الهيئة، خاصة في المدن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور على الأنشطة الثقافية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن سعادته بافتتاح المنفذ الجديد، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى تحقيق انتشار حقيقي للكتاب في كل المحافظات، وليس في القاهرة فقط.


وقال: «إن وصول الكتاب إلى المواطن المصري هو مهمة ثقافية لا تقل أهمية عن إنتاجه، ونحن نعمل وفق رؤية واضحة لمدّ جسور جديدة بين الهيئة والجمهور، وافتتاح منفذ الأنفوشي خطوة ضمن مشروع أكبر يستهدف تغطية الإسكندرية بعدد وافر من المنافذ التي تتيح الكتاب بأسعار مناسبة وجودة عالية».

وأضاف أبو الليل أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح منافذ أخرى في عدد من المواقع المخطط لها داخل الإسكندرية، وأنه سيتم الإعلان عنها تباعًا بعد الانتهاء من تجهيزها وتحديد جداول تشغيلها.

ويؤكد افتتاح منفذ الأنفوشي على استمرار جهود وزارة الثقافة وهيئاتها في تعزيز دورها التنويري، وتقديم الكتاب المصري لكل فئات المجتمع، دعمًا لحركة القراءة والمعرفة في مختلف المحافظات.

الهيئة المصرية العامة للكتاب قصر ثقافة الأنفوشي محافظة الإسكندرية الدكتور أحمد فؤاد هنو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الجيش الأوكراني يستهدف مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم

صورة أرشيفية

عصب الاقتصاد السوداني يقع في يد ميليشا الدعم السريع .. تفاصيل

صورة أرشيفية

الجيش الأوكراني يستهدف مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد