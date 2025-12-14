قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ألفت عمر: عام 2025 بدأ حزينا بوفاة والدي.. خاص

ألفت عمر
ألفت عمر
سعيد فراج

تحدثت الفنانة ألفت عمر، عن ذكرياتها في عام 2025، وأمنياتها في العام المقبل 2026. 

وقالت ألفت عمر، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن عام 2025 بدأ حزيناً عليها بخير وفاة والدها في 3 يناير، وأن الوفاة أثرت فيها مع بداية العام. 

وتابعت ألفت عمر، أن عام 2025 شهد فرحتين لكل المصريين أولها قمة السلام في شرم الشيخ، التي ترتب عليها ايقاف الحرب في غزة، وأثبتت القمة مكانة مصر الدولية الكبيرة بجمع كل هؤلاء القادة على مستوى العالم وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير الذي لفت انظار العالم إلى مصر، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل هذه الإنجازات التي تجعلنا نفخر ببلدنا مصر ومكانتها الدولية.

وأعربت ألفت عمر، عن تمنياتها بدوام التقدم لمصر وأن يستمر الرئيس السيسي في تحقيق الإنجازات، وأن تكون الأعمال الفنية على مستوى يرضي الجمهور. 

أعمال ألفت عمر

يذكر أن أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل "قلع الحجر" من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم. إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

قصة مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل "قلع الحجر" في منطقة النوبة وقرية قمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة. أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق. العمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

