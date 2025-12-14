أخف دم في الدنيا.. محمد إمام يعلن انضمام عمرو عبدالجليل لمسلسل الكينج

شارك الفنان محمد إمام صورة للفنان عمرو عبدالجليل، معلنًا عن انضمامه لفريق عمل مسلسل كينج، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلق محمد إمام على الصورة قائلاً: "أخف دم في الدنيا، النجم الكبير والقدير عمرو عبدالجليل اللي بتشرف بالشغل معاه منور مسلسل كينج، بدير الجيوشي، دور جديد عليه ومتألق فيه، استنونا لأول مرة مع بعض في رمضان ٢٠٢٦ إن شاءالله".

كان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.