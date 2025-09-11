صلاح مش لوحده.. لاعب مصري جديد يشارك في تدريبات ليفربول

شهدت تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة بمشاركة اللاعب المصري الشباب كريم أحمد، للمرة الأولى، أمس الأربعاء.

ويأمل كريم أحمد في كسب ثقة مدرب ليفربول آرني سلوت سريعًا، والاعتماد عليه في بعض المباريات المقبلة، ليزامل مواطنه محمد صلاح.

كما شهدت تدريبات ليفربول الظهور الأول لمهاجم الفريق الجديد ألكسندر إيزاك، بعد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نيوكاسل.

كريم أحمد يوقع أول عقد احترافي

يذكر أن ليفربول أعلن مؤخرًا، توقيع المصري كريم أحمد، أول عقد احترافي مع الريدز.

وقال نادي ليفربول في بيان: "وقع كريم أحمد أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول".

وتابع: "كان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في الأكاديمية منذ أن كان في السادسة من عمره وكان له تأثير فوري في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022 بتسجيله في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد نادي بورنموث".

وواصل: "يمكن لأحمد أن يلعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي، إذ يمكن لإبداعه أن يساعد في فتح دفاعات المنافسين، وفي الموسم الماضي، مثّل فريق تحت 18 عامًا، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كما شارك أيضًا في دوري الشباب الأوروبي ضد بولونيا ولايبزيج".

وأتم: "سيقضي أحمد موسم 2025-2026 مع فريق تحت 21 عامًا، بقيادة المدرب الجديد روب بيج، بعد ترقيته إلى المستوى".