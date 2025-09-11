قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
رياضة

صلاح مش لوحده.. لاعب مصري جديد يشارك في تدريبات ليفربول

محمد صلاح - أرشيفية
محمد صلاح - أرشيفية

شهدت تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة بمشاركة اللاعب المصري الشباب كريم أحمد، للمرة الأولى، أمس الأربعاء.

ويأمل كريم أحمد في كسب ثقة مدرب ليفربول آرني سلوت سريعًا، والاعتماد عليه في بعض المباريات المقبلة، ليزامل مواطنه محمد صلاح.

كما شهدت تدريبات ليفربول الظهور الأول لمهاجم الفريق الجديد ألكسندر إيزاك، بعد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نيوكاسل.

كريم أحمد يوقع أول عقد احترافي

 

يذكر أن ليفربول أعلن مؤخرًا، توقيع المصري كريم أحمد، أول عقد احترافي مع الريدز.

وقال نادي ليفربول في بيان: "وقع كريم أحمد أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول".
وتابع: "كان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في الأكاديمية منذ أن كان في السادسة من عمره وكان له تأثير فوري في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022 بتسجيله في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد نادي بورنموث".
وواصل: "يمكن لأحمد أن يلعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي، إذ يمكن لإبداعه أن يساعد في فتح دفاعات المنافسين، وفي الموسم الماضي، مثّل فريق تحت 18 عامًا، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كما شارك أيضًا في دوري الشباب الأوروبي ضد بولونيا ولايبزيج".
وأتم: "سيقضي أحمد موسم 2025-2026 مع فريق تحت 21 عامًا، بقيادة المدرب الجديد روب بيج، بعد ترقيته إلى المستوى".

ليفربول كريم أحمد محمد صلاح ألكسندر إيزاك

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

