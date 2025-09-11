قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يكشف عن مدرب الأهلي الجديد وجنسيته

الأهلي
الأهلي
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مدرب الأهلي القادم  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت:موقع سويسري شهير يؤكد اقتراب المدرب السويسري أورس فيشر من تدريب الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية للجهاز الفني المؤقت، بقيادة عماد النحاس، الذي تسلَّم المهمة بعد رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق، عقب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

ويستعيد فريق الأهلي جهود ثلاثة لاعبين مهمين في مباراة إنبي، وهم: إمام عاشور، ياسين مرعي، ومروان عطية، حيث أكدت التقارير الطبية جاهزيتهم للمشاركة.


وغاب إمام عاشور خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكية ضمن كأس العالم للأندية ومن المتقوع ظهوره في قائمة المباراة ضد غزل المحلة.


وتعافى ياسين مرعي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها في مباراة فاركو منتصف أغسطس، وبات جاهزًا للمشاركة أمام إنبي، ما يزيد من خيارات المدير الفني المؤقت عماد النحاس لاستعادة قوة الفريق في بطولة الدوري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، الموافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز،


وتُذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت مباشرة، حيث ستتولى القناة تقديم تغطية شاملة للمواجهة، من خلال استوديو تحليلي يقدم تحليلات فنية ومتابعة دقيقة قبل بداية اللقاء.

الاهلي مدرب الاهلي خالد طلعت تدريب الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

الشيخ مرزوق طه

صوته يلامس القلوب.. الطفل مرزوق طه يُبهر لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة .. فيديو

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل يقع طلاق الزوج على فراش الموت وموقف الميراث.. أمين الفتوى يجيب.. حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء تجيب.. أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟

بالصور

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد