قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية للجهاز الفني المؤقت، بقيادة عماد النحاس، الذي تسلَّم المهمة بعد رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق، عقب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

ويستعيد فريق الأهلي جهود ثلاثة لاعبين مهمين في مباراة إنبي، وهم: إمام عاشور، ياسين مرعي، ومروان عطية، حيث أكدت التقارير الطبية جاهزيتهم للمشاركة.


وغاب إمام عاشور خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكية ضمن كأس العالم للأندية ومن المتقوع ظهوره في قائمة المباراة ضد غزل المحلة.


وتعافى ياسين مرعي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها في مباراة فاركو منتصف أغسطس، وبات جاهزًا للمشاركة أمام إنبي، ما يزيد من خيارات المدير الفني المؤقت عماد النحاس لاستعادة قوة الفريق في بطولة الدوري الممتاز.


موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة


وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، الموافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، 


وتُذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت مباشرة، حيث ستتولى القناة تقديم تغطية شاملة للمواجهة، من خلال استوديو تحليلي يقدم تحليلات فنية ومتابعة دقيقة قبل بداية اللقاء.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي الأهلي ضد إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

الصحة تعلن قبول 2273 دارسًا بالدراسات العليا في الحركة التكميلية

وزير الري يتابع تطوير برامج الرصد والمراقبة بالسد العالي

وزير الري يتابع تطوير برامج الرصد والمراقبة بالسد العالي وصيانة خزان أسوان

اورام سمالوط

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى علاج الأورام بسمالوط والمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد