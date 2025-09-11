الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف

تصدر اللاعب أحمد عبد القادر محركات البحث جوجل وذلك بعد أن بدأ النادي الأهلي خطواته الفعلية لفتح ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

انفراج في علاقة اللاعب بالنادي

ويأتي ذلك بعد انفراجة في علاقة اللاعب بالنادي، عقب تولي عماد النحاس القيادة الفنية للفريق، وإعادته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان المدرب الإسباني السابق خوسيه ريبيرو قد استبعد عبد القادر من التدريبات رغم طلبات محمد يوسف، المدير الرياضي، بعودته، قبل أن يتغير الموقف برحيل الجهاز الفني السابق ومشاركة اللاعب مجددا استعدادا للظهور في المباريات الرسمية.

وكلفت إدارة الأهلي وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد، بملف تجديد عقد عبد القادر، على أن يبدأ مفاوضاته مع اللاعب لضمان استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

تسويق أشرف داري وبديل أجنبي

وفي سياق آخر، يدرس الأهلي تسويق مدافعه المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب تكرار إصاباته وغيابه الطويل عن المباريات، وهو ما جعل النادي لا يستفيد من خدماته، إضافة إلى شغله مقعدا في قائمة اللاعبين الأجانب.

وتتجه النية داخل القلعة الحمراء لإخلاء مكان داري والتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قادر على تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، والذي ترك فراغا في الخط الأمامي.

ولا يمانع الأهلي في بيع اللاعب سواء إلى أندية خليجية أو أوروبية حال تلقي عروض مناسبة.

الزمالك يفتح باب الاتصال مع عبد القادر

على الجانب الآخر، دخل نادي الزمالك على خط المفاوضات مع أحمد عبد القادر عقب حل أزمته مع الأهلي وعودته للتدريبات الجماعية.

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع اللاعب لمعرفة موقفه من التجديد مع الأهلي أو الرحيل بنهاية الموسم.

أكد عبد القادر لمسؤولي الزمالك أن رغبته الأولى هي الاستمرار في الأهلي، لكنه اشترط المشاركة بانتظام في المباريات والحصول على فرصة أكبر مع الفريق، مشددا على أن تركيزه حاليا منصب بالكامل مع ناديه.

من هو أحمد عبد القادر؟

أحمد محمد عبد القادر رضوان، المولود في 23 مايو 1999، هو لاعب وسط مهاجم بالنادي الأهلي، بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يخوض تجارب خارجية وداخلية، ويعود ليصبح أحد العناصر المميزة في الفريق الأحمر.