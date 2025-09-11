قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف

أحمد عبد القادر
أمينة الدسوقي

تصدر اللاعب أحمد عبد القادر محركات البحث جوجل وذلك بعد أن بدأ النادي الأهلي خطواته الفعلية لفتح ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل. 

انفراج في علاقة اللاعب بالنادي

ويأتي ذلك بعد انفراجة في علاقة اللاعب بالنادي، عقب تولي عماد النحاس القيادة الفنية للفريق، وإعادته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان المدرب الإسباني السابق خوسيه ريبيرو قد استبعد عبد القادر من التدريبات رغم طلبات محمد يوسف، المدير الرياضي، بعودته، قبل أن يتغير الموقف برحيل الجهاز الفني السابق ومشاركة اللاعب مجددا استعدادا للظهور في المباريات الرسمية.

وكلفت إدارة الأهلي وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد، بملف تجديد عقد عبد القادر، على أن يبدأ مفاوضاته مع اللاعب لضمان استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

تسويق أشرف داري وبديل أجنبي

وفي سياق آخر، يدرس الأهلي تسويق مدافعه المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب تكرار إصاباته وغيابه الطويل عن المباريات، وهو ما جعل النادي لا يستفيد من خدماته، إضافة إلى شغله مقعدا في قائمة اللاعبين الأجانب.

وتتجه النية داخل القلعة الحمراء لإخلاء مكان داري والتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قادر على تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، والذي ترك فراغا في الخط الأمامي.

ولا يمانع الأهلي في بيع اللاعب سواء إلى أندية خليجية أو أوروبية حال تلقي عروض مناسبة.

الزمالك يفتح باب الاتصال مع عبد القادر

على الجانب الآخر، دخل نادي الزمالك على خط المفاوضات مع أحمد عبد القادر عقب حل أزمته مع الأهلي وعودته للتدريبات الجماعية.

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع اللاعب لمعرفة موقفه من التجديد مع الأهلي أو الرحيل بنهاية الموسم.

أكد عبد القادر لمسؤولي الزمالك أن رغبته الأولى هي الاستمرار في الأهلي، لكنه اشترط المشاركة بانتظام في المباريات والحصول على فرصة أكبر مع الفريق، مشددا على أن تركيزه حاليا منصب بالكامل مع ناديه.

من هو أحمد عبد القادر؟

أحمد محمد عبد القادر رضوان، المولود في 23 مايو 1999، هو لاعب وسط مهاجم بالنادي الأهلي، بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يخوض تجارب خارجية وداخلية، ويعود ليصبح أحد العناصر المميزة في الفريق الأحمر.

أحمد عبد القادر اللاعب أحمد عبد القادر النادي الأهلي عماد النحاس إدارة الأهلي القلعة الحمراء

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

