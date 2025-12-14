قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
محافظات

حمام موسى يعود للخريطة السياحية.. عيون كبريتية وواحة نخيل ومزارات أثرية بطور سيناء

زيارة السياح لحمام موسي بطور سيناء
زيارة السياح لحمام موسي بطور سيناء
ايمن محمد

شهد مزار حمّام موسى بمدينة طور سيناء، أولى الزيارات السياحية ضمن برامج منظمة، حيث يستمتع السياح بالمياه الكبريتية الدافئة ، المعروفة بقدرتها على المساعدة في علاج الأمراض الجلدية والروماتيزم وآلام الظهر.

وذلك ضمن أولى الرحلات والبرامج السياحية الموجهة إلى هذا المزار التاريخي والطبي الفريد.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري ، تفاصيل الزيارة التي جاءت ضمن برنامج سياحي شمل القاهرة ومدينة طور سيناء، حيث بدأ البرنامج بجولة داخل الكنيسة اليونانية الأثرية بمنطقة آثار الكيلاني، وتجول السياح في أرجاء الكنيسة، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن تاريخها وما تضمّه من معالم أثرية وتراثية مميزة.

وعقب ذلك، توجّه الفوج السياحي إلى عيون حمّام موسى الكبريتية، استمتع الزائرون بالمياه الدافئة، كما قاموا بجولة داخل واحة النخيل العتيقة المحيطة بالمكان، في تجربة جمعت بين السياحة العلاجية والبيئية والدينية، وسط طبيعة خلابة تجمع بين الجبل والبحر.

وأكد أحمد عادل أبو عقرب، المرشد السياحي المرافق للفوج، أهمية عدم قصر البرامج السياحية على المدن المعروفة فقط، مثل شرم الشيخ ودهب وطابا وسانت كاترين ونويبع، مشددًا على ضرورة إدراج حمّام موسى وباقي المزارات السياحية الأخرى ضمن البرامج السياحية، خاصة أن محافظة جنوب سيناء تُعد منتجًا سياحيًا متنوعًا ومتكاملًا.

وأشار إلى أن السياح أعربوا عن إعجابهم الكبير برحلة حمّام موسى وبالطبيعة الساحرة التي يتميز بها الموقع.

من جانبه، أوضح طارق الهواري، المرشد السياحي المرافق للسياح، أن الزائرين يهتمون بزيارة المزارات الدينية، خاصة تلك المرتبطة بأسماء الأنبياء، إلى جانب الأماكن التاريخية والدينية التي تُعد من أبرز عوامل الجذب للسياحة الأوروبية في جنوب سيناء.

وأشار إلى أن السياح عبّروا عن إعجابهم الشديد بمزار حمّام موسى والعيون الكبريتية الدافئة، مؤكدين أنها تمنحهم شعورًا بالراحة والطاقة الإيجابية. 

جنوب سيناء طور سيناء حمام موسي سياح البرامج السياحية

زيارة السياح لحمام موسي بطور سيناء

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

