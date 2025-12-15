إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، أعلن إطلاق النار على شاب فلسطيني للاشتباه بالخطأ في إقدامه على عملية طعن شرق قلقيلية بـ الضفة الغربية.

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت نيرانها بكثافة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من المدينة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام أنه في وقت سابق من اليوم، تعرضت المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة لإطلاق نار وقصف مدفعي، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.



