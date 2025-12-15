قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف يشيد بالمحادثات مع أوكرانيا لوقف الحرب
النقل: تدعيم شركات نقل الركاب بـ529 أتوبيس وميني باص صناعة مصرية
تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة
الشرع يرسل برقية عزاء إلى ترامب بعد مصرع جنوده في حمص
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني
بحث ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي
شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن قرب "كدوميم"
مروحيات الاحتلال تجدد إطلاق النار على مدينة رفح بغزة
تناولوا بيض وجبنة.. إصابة ربة منزل وأبنائها الأربعة بتسمم غذائي بأسيوط
هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
الهيئة القومية للأنفاق تُسهّل شراء التذاكر عبر ماكينات TVM بمحطات المترو والـLRT
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: إطلاق النار بالخطأ على شاب فلسطيني

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، أعلن إطلاق النار على شاب فلسطيني للاشتباه بالخطأ في إقدامه على عملية طعن شرق قلقيلية بـ الضفة الغربية.

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت نيرانها بكثافة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من المدينة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام أنه في وقت سابق من اليوم، تعرضت المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة لإطلاق نار وقصف مدفعي، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.


 

القاهرة الإخبارية إعلام إسرائيلي فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

طقس الغد

طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

ترشيحاتنا

حلمى عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد نقابة المهن الموسيقية

عبلة كامل

يسري الفخراني: عبلة كامل من أصدق الناس

عادل امام

محمد رمضان يقدم العزاء لعادل إمام في وفاة شقيقته

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد