قصف لا يتوقف على غزة.. بشير جبر: إسرائيل مستمرة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق بنود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف واستهداف متواصلة، بذريعة اقتراب فلسطينيين من المناطق المصنفة باللون الأصفر أو اجتياز ما يُعرف بـ "الخط الأصفر".

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات الجوية الإسرائيلية تركزت، مساء اليوم، على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح، الواقعة جميعها في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الأطراف الشرقية لمخيم البريج، الواقع في الجهة الشرقية الشمالية من المحافظة الوسطى.

وأضاف أن جيش الاحتلال يواصل عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع، في وقت لم تتوقف فيه الزوارق الحربية الإسرائيلية عن إطلاق القذائف والنيران باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة.

وأشار إلى أنه في ساعات الصباح الأولى من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 صيادين فلسطينيين من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد، بعد محاصرتهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.