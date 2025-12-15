ليكس تاكنبرج: محاسبة إسرائيل على جر.ائم الإبا.دة الجماعية في غزة ضرورة

أكد الدكتور ليكس تاكنبرج، كبير المستشارين بمنظمة "القانون من أجل فلسطين"، أن إسرائيل هي المعتدي الرئيسي في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الأولى عن استشهاد الأطفال وحالات البتر المنتشرة بين المدنيين.

وأشار تاكنبرج، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه الاعتداءات كانت مدعومة من بعض الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التي وفرت الدعم المالي والأسلحة، مما يجعلها شريكًا جزئيًا في الوضع الإنساني الكارثي الحالي.

وأوضح أن المنظمة قامت بجمع بيانات مفصلة لرصد التطورات على الأرض، بما في ذلك التصريحات الرسمية من المسؤولين الإسرائيليين، لتوثيق النوايا التي قد تشير إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مشددا على ضرورة تقديم خدمات إعادة تأهيل شاملة للأطفال المتضررين للتعامل مع الصدمات النفسية الناتجة عن الحرب.