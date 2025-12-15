قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ابن الفنانة جليلة محمود يكشف تدهور حالتها الصحية: نحتاج دعواتكم للشفاء العاجل

الفنانة القديرة جليلة محمود
الفنانة القديرة جليلة محمود
هاجر ابراهيم

في مداخلة هاتفية مؤثرة، كشف محمد المصري، نجل الفنانة القديرة جليلة محمود، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته إثر إصابتها بـ "سدة رئوية" التي تسببت في صعوبة شديدة في التنفس.

وكشف محمد المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، أن والدته حيث تعاني من صعوبة في التنفس نتيجة إصابتها بـ"سدة رئوية".

وأضاف نجل الفنانة جليلة محمود، خلال مداخلة هاتفية مؤثرة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن والدته كانت تعاني منذ فترة من حساسية الصدر التي تطورت إلى ربو، إلا أن حالتها الصحية تدهورت فجأة في الأيام الأخيرة بسبب فيروس في الجو أثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي.

الأطباء في مستشفى النزهة

وأكد محمد المصري، أن الأطباء في مستشفى النزهة قاموا بتشخيص حالتها بأنها تعاني من "سدة رئوية"، وهو ما يعني عدم استجابة الرئة لعملية الشهيق والزفير بشكل طبيعي، ما استدعى توفير العناية المركزة لها.

وأضاف نجل الفنانة جليلة محمود، أن حالتها الصحية استمرت في التدهور، حيث كان مستوى الأكسجين في جسمها منخفضًا للغاية، ما يستدعي رعاية طبية مكثفة، كما تم اكتشاف تضخم في الغدة الدرقية قد يكون مرتبطًا بورم يضغط على القصبة الهوائية.

وأبدى محمد المصري نجل الفنانة جليلة محمود تأثره البالغ وحزنه الشديد، وهو يطلب من الجمهور الدعاء لوالدته بالشفاء، موضحًا أنه يأمل أن يتم تضمين والدته في مبادرة علاج الفنانين التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بسبب الحالة الصحية الصعبة التي تمر بها والدته والتي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

كما أعرب عن شكره للمسؤولين في نقابة الممثلين، خاصة الدكتور أشرف زكي، الذي قدم له الدعم والمساعدة خلال الأزمة، وأكد أن المستشفى قد تلقت حالتها في وقت مناسب، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.

الحالة الصحية لوالدته

وفي النهاية، أشار محمد المصري إلى أن الحالة الصحية لوالدته تحتاج إلى متابعة مستمرة، وأنه يتمنى أن تحظى برعاية صحية متميزة، مؤكدًا على الأمل في شفاء والدته بفضل الله.

ابن جليلة محمود يتأثر

وخلال المداخلة، أبدى محمد المصري تأثره البالغ وحزنه الشديد، وهو يطلب من الجمهور الدعاء لوالدته بالشفاء، موضحًا أنه يأمل أن يتم تضمين والدته في مبادرة علاج الفنانين التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بسبب الحالة الصحية الصعبة التي تمر بها والدته والتي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

كما أعرب عن شكره للمسؤولين في نقابة الممثلين، خاصة الدكتور أشرف زكي، الذي قدم له الدعم والمساعدة خلال الأزمة، وأكد أن المستشفى قد تلقت حالتها في وقت مناسب، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.



 

جليلة محمود سدة رئوية الفنانة جليلة محمود

